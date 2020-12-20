В Татарстане открылась резиденция Кыш Бабая

Фото: Олег Тихонов (архив)

В выходные в Татарстане открылась резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы. «Татарский Дед Мороз» принимает гостей в 80 километрах от Казани.

Резиденция расположена в селе Новый Кырлай, сообщает Общественное российское телевидение (ОТР).

Напомним, правами на бренд «Кыш Бабай» и «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» владеет турагентство ООО «Трэвел Эндвок». Недавно агентство пожаловалось на авторов объявления, предлагавшего вызвать на дом Кыш Бабая с антителами к COVID-19.