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В Татарстане открылась резиденция Кыш Бабая

18:49, 20.12.2020
В Татарстане открылась резиденция Кыш Бабая
Фото: Олег Тихонов (архив)

В выходные в Татарстане открылась резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы. «Татарский Дед Мороз» принимает гостей в 80 километрах от Казани.

Резиденция расположена в селе Новый Кырлай, сообщает Общественное российское телевидение (ОТР).

Напомним, правами на бренд «Кыш Бабай» и «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» владеет турагентство ООО «Трэвел Эндвок». Недавно агентство пожаловалось на авторов объявления, предлагавшего вызвать на дом Кыш Бабая с антителами к COVID-19.

Общество Татарстан
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