В Госдуме считают, что Зеленский не будет закупать российскую вакцину

Депутат Госдумы Руслан Бальбек уверен, что поставки российской вакцины от коронавируса на Украину могли бы стать первым шагом по примирению двух стран. Однако он полагает, что президент страны Владимир Зеленский не сможет пойти на такой шаг.

«Зеленский не может на это пойти в силу политических обязательств. Именно поэтому он и заявляет, что невозможно объяснить причину отказа от российской вакцины», — приводит RT слова парламентария.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Бальбек пояснил, что такое решение не одобрит Запад и об этом Зеленский не будет говорить украинцам.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что жителям Украины трудно будет объяснить, почему не закупается российская вакцина, если США и Европа не поставляют свои.