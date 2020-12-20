В Татарстане девочка выпрыгнула из окна школы из-за конфликта с одноклассником

В Татарстане ученица выпрыгнула из окна школы из-за конфликта с одноклассником. Инцидент произошел в Заинске.

Как передают «Новости Заинска», сейчас девочка находится в Нижнекамской ЦРБ. Она получила травмы средней степени тяжести, ее жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что она сожалеет о случившемся и сказала, что больше никогда не пойдет на подобный поступок. По словам заместителя руководителя исполкома по социальным вопросам Александра Чапкова, ребенок из многодетной семьи, характеризуется положительно.



Ранее стало известно, что 15-летний школьник казанской гимназии №102 покончил с собой в сентябре этого года, в предсмертной записке он обвинил в этом учителя химии. По словам родительницы, педагог позволяла себе унижать детей, обзывая их.



Ольга Плешкова