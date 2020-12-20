Казанец возмутился новогодним гуляниям в поселке Дербышки

В соцсетях казанец возмутился проведению новогодних гуляний в поселке Дербышки. Он высказал свое мнение по поводу несоблюдения социальной дистанции и других профилактических мер.



Мужчину возмутило игнорирование профилактических мер. Свое мнение он озвучил в ролике.

«Мы вводим ограничения, какие-то меры предпринимает, но при этом такое столпотворение на елке в Дербышках. И более того, вот так люди заходят в домик к Деду Морозу, в этот непроветриваемый сарай», — высказался мужчина.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о намерении открыть 21 декабря горячую линию для жалоб о нарушениях в местах проведения массовых мероприятий — концертов, елок, открытия снежных городков и корпоративов.



Ольга Плешкова