Казанец возмутился новогодним гуляниям в поселке Дербышки
В соцсетях казанец возмутился проведению новогодних гуляний в поселке Дербышки. Он высказал свое мнение по поводу несоблюдения социальной дистанции и других профилактических мер.
Мужчину возмутило игнорирование профилактических мер. Свое мнение он озвучил в ролике.
«Мы вводим ограничения, какие-то меры предпринимает, но при этом такое столпотворение на елке в Дербышках. И более того, вот так люди заходят в домик к Деду Морозу, в этот непроветриваемый сарай», — высказался мужчина.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о намерении открыть 21 декабря горячую линию для жалоб о нарушениях в местах проведения массовых мероприятий — концертов, елок, открытия снежных городков и корпоративов.
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