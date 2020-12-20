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Toyota подняла цены на 7 моделей в России

00:34, 20.12.2020
Toyota подняла цены на 7 моделей в России
Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре японский автопроизводитель Toyota повысил цены на семь из 11 моделей, продающихся в России. Снижение отмечено для одной модели и только в одной комплектации.

Сайт «Цена-Авто» оценил рост стоимости автомобилей в 1,1 — 4,1%.

Все комплектации седана Toyota Camry стали дороже на 38-51 тыс. рублей. Toyota Corolla в базовой комплектации выросла в цене на 12 тысяч рублей, а вот версия Comfort стала дешевле сразу на 43 тысячи рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Выросли цены на пикап Hilux, кроссоверы Highlander и LC200. Подорожали все версии кроссовера RAV4, кроме комплектации Style. Прибавилась стоимость и обновленной версии кроссовера LC Prado.

Прежними ценниками могут похвастаться минивэн Alphard, кроссоверы C-HR и Fortuner, а также спортбек Supra.

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