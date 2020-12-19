Когогина: мой округ готов выплатить «новогодние» 5 тысяч рублей

Депутат Госдумы, избравшаяся по одномандатному округу в Набережных Челнах, Альфия Когогина рассказала, что в ее округе уже готовы перечислить 5 тысяч рублей семьям с детьми до 7 лет.

«На сегодня данные на 42 тысячи детей округа в базе имеются и им автоматически в течение нескольких дней будут произведены выплаты», — рассказала Когогина.

Она добавила, что остальные родители или опекуны должны обратиться в Пенсионный фонд до 1 апреля или подать заявление на сайте Госуслуг.