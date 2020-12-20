Прокуратура в Челнах вмешалась в конфликт торговцев и владельца ТЦ

В Челнах прокуратура выясняет причины конфликта владельца и арендаторов ТЦ «Дубрава».

По данным Chelny-biz.ru, торговый центр открылся в октябре 2020 года. Предприниматели уверяют, что арендовали площади на условиях предоставления арендных каникул до декабря. Однако когда они вложили деньги в торговые точки, завезли оборудование и товар, с них начали требовать деньги.

Владелец же обвиняет торговцев в недобросовестности.

Конфликтом заинтересовалась прокуратура республики. Ведомство проводит проверку, при необходимости будут приняты меры реагирования.



Ранее конфликт собственника и оператора «Новой Туры» обернулся блэкаутом комплекса.



Ольга Плешкова