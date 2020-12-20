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Синоптики прогнозируют в Татарстане -31°С мороза

06:26, 20.12.2020
Синоптики прогнозируют в Татарстане -31°С мороза
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 20 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -20..-25 градусов, при прояснениях до -26..-31 градуса. Днем температура воздуха составит -15..-20 градусов. На дорогах гололедица.

realnoevremya.ru

В Казани максимальная температура воздуха днем составит -15..-17 градусов.

Ранее в КФУ предупредили казанцев о сильных морозах.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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