В КФУ предупредили казанцев о сильных морозах

В Казани в ближайшую декаду погода будет переменчивой. На смену циклону придет антициклон. Резкое похолодание придет в столицу Татарстана уже в субботу, рассказал профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

В среду, 16 декабря, в столице Татарстана будет облачно. Днем температура воздуха составит -7 градусов, ночью — минус 10 градусов. Ожидается небольшой снег.

В четверг температура днем опустится до -4 градусов, ночью до -6. В пятницу, по прогнозу Гидрометцентра России, ожидается облачность, без осадков: — 4 градуса днем и -20 градусов ночью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Декабрь у нас выдался солнечным. Однако погода переменчива, под воздействием циклона повышается температурный фон. Резкое похолодание придет в Казань уже в предстоящую субботу. Столбики термометров опустятся до минус 18 градусов в ночные часы», — отметил Переведенцев.

В воскресенье ожидается -11 градусов днем и -14 ночью. В декабре в Татарстане наблюдается недобор по количеству осадков. По климатическим нормам, в первом месяце зимы должно выпасть порядка 44 мм осадков. На данный момент Казань далека от этого показателя. Переведенцев считает, что в городе не выпадет такое количество осадков, передает пресс-служба КФУ.

Ранее синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали о скором потеплении в республике. Температура воздуха заметно повысится 16—17 декабря.



Татьяна Леухина