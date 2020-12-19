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Президенту Татарстана доложили о реализации программ по возведению социальных объектов

12:52, 19.12.2020
Президенту Татарстана доложили о реализации программ по возведению социальных объектов
Фото: кадр видео tatarstan.ru

В Доме Правительства Татарстана сегодня озвучили предварительные итоги реализации программ в сфере строительства за 2020 год. С докладом выступил первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.

В 2020 году по программе «Здравоохранение» построили 43 ФАПа и семь врачебных амбулаторий. На стадии завершения строительства «Офис врача общей практики» в Высокогорском районе.

По программе «Формирование комфортной городской среды» сдано 56 новых объектов. Еще пять находятся на стадии завершения.

Завершается поставка оборудования на четырех объектов по программе «Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения». Планируется завершить работу к 25 декабря. В 17 объектах работы уже полностью завершены.

Возведено 22 детских сада, сейчас остается достроить детсад «Западное Заречье».

Продолжаются работы в сфере сельского хозяйства. Возведено шесть коровников и овцеводческих ферм, осталось достроить один объект, передает пресс-служба президента Татарстана.

Ранее в Татарстане открыли пять новых спортобъектов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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