В Татарстане «Лада» вылетела в кювет и врезалась в дерево

Под Казанью «Лада» вылетела в кювет и столкнулась с деревом. Об этом сообщили пользователи соцсети.

Авария произошла накануне около 19 часов в Лаишевском районе Татарстана, рядом с деревней Вороновка. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

Водитель с травмами доставлен в больницу.



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Ольга Плешкова