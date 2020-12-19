Новости общества

09:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане «Лада» вылетела в кювет и врезалась в дерево

09:17, 19.12.2020
В Татарстане «Лада» вылетела в кювет и врезалась в дерево
Фото: pixabay.com

Под Казанью «Лада» вылетела в кювет и столкнулась с деревом. Об этом сообщили пользователи соцсети.

Авария произошла накануне около 19 часов в Лаишевском районе Татарстана, рядом с деревней Вороновка. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

Водитель с травмами доставлен в больницу.

Ранее синоптики предупредили татарстанцев о сильной гололедице.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также