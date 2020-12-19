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В Турции в коронавирусном госпитале произошел взрыв

08:59, 19.12.2020

В Турции в коронавирусном госпитале произошел взрыв. Погибли восемь человек, сообщает агентство Anadolu.

Взрыв произошел в больнице города Газиантеп, на юге Турции, в университетском госпитале. По предварительным данным, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. Данных о количестве пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Ранее взрыв произошел в самом известном «ковидном» госпитале России — инфекционной больнице в Коммунарке.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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