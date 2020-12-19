В Турции в коронавирусном госпитале произошел взрыв

В Турции в коронавирусном госпитале произошел взрыв. Погибли восемь человек, сообщает агентство Anadolu.

Взрыв произошел в больнице города Газиантеп, на юге Турции, в университетском госпитале. По предварительным данным, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. Данных о количестве пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Ранее взрыв произошел в самом известном «ковидном» госпитале России — инфекционной больнице в Коммунарке.



Ольга Плешкова