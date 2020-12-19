В Казани аспирантка из Москвы перевела мошенникам больше 1,2 млн рублей

В Казани аспирантка из Москвы перевела мошенникам больше 1,2 млн рублей. Девушка несколько раз поверила мошенникам, оформила кредит и потеряла деньги, рассказали в пресс-службе УВД Казани.

Девушка приехала в Казань для участия в научной конференции. В перерыве между выступлениями симпозиума ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он спросил, не переводила ли она 70 тысяч рублей с банковской карты, на что она ответила, что не совершала операцию.

Далее девушка сообщила ему баланс всех банковских карт. Мужчина убедил ее в необходимости проведения «зеркальной операции» якобы для погашения кредита, который на нее оформили. Следуя инструкции, она оформила на себя кредит в 650 тысяч рублей. Через некоторое время с ней связался якобы следователь и убедил ее, что начато расследование.

После этого с девушкой снова связались якобы из банка. Потерпевшая обналичила полученный кредит и через банкомат перевела их несколькими переводами на продиктованные счета. Ее уверили, что она якобы погасила кредит, и предложили обезопасить собственные счета. Так она перевела еще 600 тысяч.

Лишь после ночного звонка «следователя» и его просьбе не рассказывать о случившемся другим людям девушка заподозрила неладное. Она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Ранее полицейские Азнакаево задержали 25-летнего гражданина Нигерии, подозреваемого в дистанционном мошенничестве. В соцсетях он выдавал себя за беженку, наследницу состояния в 6 млн долларов, и просил помощи для получения наследства.



Ольга Плешкова