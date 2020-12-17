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МВД Татарстана: мошенник из Нигерии выдавал себя за долларовую миллионершу

11:43, 17.12.2020
МВД Татарстана: мошенник из Нигерии выдавал себя за долларовую миллионершу
Фото: "Реальное время"

Полицейские Азнакаево задержали 25-летнего гражданина Нигерии, подозреваемого в дистанционном мошенничестве. В соцсетях он выдавал себя за беженку-наследницу состояния в 6 млн долларов и просил помощи для получения наследства, рассказали «Реальному времени» в МВД Татарстана.

Личностью «наследницы» полицейские заинтересовались, когда 60-летний житель Азнакаево подал заявление о том, что отправил виртуальной знакомой несколько переводов на общую сумму в 524 тысячи рублей, а она перестала выходить на связь. По словам потерпевшего, ранее эта девушка рассказала об унаследованных миллионах и объяснила, что получение этих средств тормозит отсутствие денег на необходимые расходы, и обещала за помощь азнакаевцу пятую часть своего наследства. А после получения переводов перестала выходить на связь.

Силовики установили, что под маской наследницы скрывался иностранец, проживающий в Ленинградской области. Ведется следствие.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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