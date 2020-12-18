В Татарстане увеличат ежемесячные выплаты на первенцев

В Татарстане в следующем году размер ежемесячной выплаты на первенца увеличится. Она будет составлять 9 тыс. 713 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

Сейчас размер выплаты составляет 9 тыс. 373 рубля. В этом году ее получили 28 с половиной тысяч семей с низким доходом. Деньги получают те семьи, в которых на одного человека приходится не более 20 тыс. 588 рублей в месяц. Выплаты на первенца установлены в стране по поручению Президента РФ с 2018 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент России Владимир Путин на большой онлайн-конференции сообщил о единовременной выплате пяти тысяч рублей семьям, имеющим детей до восьми лет, на каждого ребенка. В этот же день был подписан соответствующий указ. В Минфине РФ уточнили, что выплаты к Новому году семьям с детьми до 8 лет потребуют 73,5 млрд рублей и коснутся 14,7 млн детей.



Татьяна Леухина