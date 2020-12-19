Более 100 тысяч татарстанцев не смогут выехать за границу в новогодние праздники из-за долгов

В настоящее время из-за неуплаты долгов или неисполнения судебных решений неимущественного характера свыше 109 тысяч татарстанцев ограничены в выезде за пределы Российской Федерации, говорится в сообщении регионального Управления ФССП.

Как напоминают судебные приставы, задолженность может стать препятствием для поездки на отдых в другую страну. Попасть под действие ограничения на выезд за пределы Российской Федерации может гражданин с долгом от 30 тысяч рублей. Однако в случае неуплаты задолженности более двух месяцев пороговая сумма, при которой судебный пристав выносит ограничение, снижается до 10 тысяч рублей.

Отмена запрета на выезд за пределы страны производится только при полном погашении долга.

Ранее в Татарстане житель Менделеевска получил 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за неуплату алиментов на содержание ребенка. Задолженность достигла 330 тысяч рублей.

