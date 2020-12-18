Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией

Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года. Это связано с растущим число заболевших коронавирусом в обеих странах.

В Азербайджане также вводятся строгие карантинные меры в связи с пандемией. Таким образом, сухопутная государственная граница между РФ (республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года, рассказали ТАСС в посольстве республики в Москве.

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Сегодня Россельхознадзор частично снял запрет на поставку томатов из Азербайджана. Также разрешается ввоз яблок в страну с 21 декабря. Допущена к поставке продукция производителей Шабранского района Азербайджана, где в текущем году не выявлено карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов.



Татьяна Леухина