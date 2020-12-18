Песков заявил об отсутствии эксклюзивных вакцин и лекарств для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда» ответил на вопрос о том, почему для Владимира Путина не сделают отдельную вакцину от коронавируса. По его словам, Путин пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех.

«И никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет», — отметил Песков.

Фото: kremlin.ru

Вчера в ходе пресс-конференции Путин ответил на вопрос, сделал ли он прививку от коронавируса. «До таких, как я, вакцины не добрались, — заявил глава государства. — Обязательно это сделаю, как только это станет возможным».