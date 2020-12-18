В Казани с 19 декабря начнут открываться елочные городки
В субботу, 19 декабря, в общественных пространствах Казани начнут открываться елочные городки. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской Дирекции парков и скверов.
Первым откроется елочный городок в казанском парке, расположенном по улице Мира (19 декабря, 16.00).
22 декабря в 18.00 откроются новогодние пространства в:
- парке им. Урицкого,
- парке «Комсомолец».
23 декабря откроются елочные городки в:
- парке «Калейдоскоп» (16.00),
- парке «Крылья Советов» (17.00),
- парке «Континет» (18.00),
- бульваре по улице Фучика (18.00).
24 декабря праздничные площадки заработают в
- парке «Сосновая роща»,
- парке им. Горького,
- бульваре «Белые цветы».
Напомним, что в казанском сквере «Дербышки» в субботу, 19 декабря, откроется главный елочный городок Советского района.
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