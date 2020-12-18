В Казани с 19 декабря начнут открываться елочные городки

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу, 19 декабря, в общественных пространствах Казани начнут открываться елочные городки. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской Дирекции парков и скверов.

Первым откроется елочный городок в казанском парке, расположенном по улице Мира (19 декабря, 16.00).

22 декабря в 18.00 откроются новогодние пространства в:

парке им. Урицкого,

парке «Комсомолец».

23 декабря откроются елочные городки в:

парке «Калейдоскоп» (16.00),

парке «Крылья Советов» (17.00),

парке «Континет» (18.00),

бульваре по улице Фучика (18.00).

24 декабря праздничные площадки заработают в

парке «Сосновая роща»,

парке им. Горького,

бульваре «Белые цветы».

Напомним, что в казанском сквере «Дербышки» в субботу, 19 декабря, откроется главный елочный городок Советского района.



Татьяна Демина