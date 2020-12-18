В Казани в субботу откроется главный елочный городок Советского района

Фото: пресс-служба администрации Советского района

В казанском сквере «Дербышки» в субботу, 19 декабря, откроется главный елочный городок Советского района. Для гостей праздника подготовили тематическую программу, игры и аттракционы.

Вход на территорию елочного городка будет бесплатным. Открытие запланировано на 16:00. На площадке будет работать елочный городок с театрализованными представлениями от коллективов района, домом Деда Мороза, горкой и аттракционами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году в сквере обновили праздничное освещение, установили новые аттракционы и дополнили декор сцены. Она теперь служит фотозоной для всех посетителей. В доме Деда Мороза гостей праздника встретит новый интерьер. Сам дом будет открыт для всех желающих в дни театрализованных представлений, сообщается на сайте мэрии города.



Подробнее о том, какие развлекательные мероприятия ждут казанцев и гостей города в парках и скверах столицы Татарстана — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина