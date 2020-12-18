Шаймиев назвал признание Болгара и Свияжска всемирным наследием ЮНЕСКО культурным возрождением

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев назвал признание Болгара, Свияжска и Казанского кремля всемирным наследием ЮНЕСКО культурным возрождением народного достояния. Он отметил это как достижение последних лет, но подчеркнул, что большая заслуга в этом и предыдущих поколений. Об этом Шаймиев заявил на заседании оргкомитета по подготовке празднования 100-летия ТАССР, оргкомитета по проведению в 2021 году в Татарстане Года родных языков и народного единства, а также Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Фото: Екатерина Аблаева

Также глава республики Рустам Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство страны за поддержку Татарстана, в том числе при организации праздничных мероприятий. За 100 лет республика прошла большой пусть, за всеми свершениями стояли люди, которые своим самоотверженным трудом создавали настоящее Татарстана, подчеркнул Минниханов.

Он обратил внимание, что эта юбилейная дата позволила по-новому взглянуть на историю, проделана серьезная работа историков и археологов. В подготовке празднования 100-летия ТАССР приняли участие все республиканские министерства и ведомства, отметил глава Татарстана и поблагодарил всех жителей республики за плодотворную работу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане провели более 14 тысяч мероприятий, приуроченных к 100-летию ТАССР.