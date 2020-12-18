В Татарстане провели более 14 тысяч мероприятий, приуроченных к 100-летию ТАССР

Фото: Екатерина Аблаева

В год 100-летия ТАССР в республике провели более 14 тыс. праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 9 млн человек, отметил на заседании в казанском Кремле вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

Медаль «100-летия ТАССР» вручили 400 татарстанцам. В Татарстане проживает 100 человек — ровесников республики, которых торжественно поздравили в этом году.

В течение 2020 года отремонтировали и открыли 4,4 тыс. социально-культурных объектов: школ, детсадов, больниц, архивов, мостов, домов культуры, театров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Запустили очередной участок Большого Казанского кольца, началась работа над второй линией Казанского метро, отметил Шайхразиев.

Напомним, что сегодня в казанском Кремле проходит совместное заседание оргкомитета по подготовке празднования 100-летия ТАССР, оргкомитета по проведению в 2021 году в Татарстане Года родных языков и народного единства, а также Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.