Президент ОКР — об отстранении Путина от Олимпиад: «Мы занимаем позицию о недопустимости таких мер»

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России, выразил резко негативную позицию по поводу решения CAS запретить российским чиновникам, включая президента страны Владимира Путина, посещать крупные международные соревнования. В том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира.



«Много вопросов вызывает участие государственных лиц. В решении напрямую указывается президент РФ».

«Не могу себе представить, что арбитры поддерживают решение распространить данные меры на главу суверенного государства. Мы занимаем позицию о недопустимости подобных подходов», — приводит слова Позднякова «Р-Спорт».

Напомним, накануне Спортивный арбитражный суд вынес приговор в отношении российского спорта. Российские сборные не смогут выступать под флагом России в ближайшие два года, а спортсмены смогут выступать только под нейтральным статусом.