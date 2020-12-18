В Татарстане планируется увеличить нефтепереработку до 23 млн тонн к 2030 году

В Татарстане рассчитывают увеличить объем перерабатываемой нефти до 23 млн тонн. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент республики Рустам Минниханов. По его словам, глубина переработки составит 98%.



В этом году планируется завершить работы на установках гидроочистки средних дистиллятов и каталитического крекинга, чтобы в следующем году увеличить выпуск дизельного топлива до 6 млн тонн и автомобильного бензина до 1,3 млн тонн.



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Компаниям в этом году пришлось скорректировать объемы нефтедобычи. По итогам 2020 года добыча нефти ожидается в объеме 32 млн тонн — это меньше на 13,7 %, чем прошлогодний показатель, однако «Татнефть» прогнозирует добычу нефти на уровне 25,9 млн тонн. Компания сможет восстановить принятые стратегией развития объемы добычи нефти за пару месяцев. По словам Минниханова, для этого у нее есть все необходимые ресурсы.

Маргарита Головатенко