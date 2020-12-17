В Татарстане на плантациях вырастили и подготовили ели к Новому году — видео

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В Татарстане на плантациях вырастили и подготовили елки к Новому году. Их выращивают специально, чтобы не вырубать лесной фонд. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На одной из плантации растут около двух тысяч деревьев. Каждая четвертая ель уйдет на продажу. Вырубать деревья на плантациях могут только лесничие.

При этом рабочие отмечают, что спрос на живые ели с каждым годом падает.

В этом году на аукцион для торговли елками в Казани выставили 20 мест. Также их будут продавать на восьми специализированных ярмарках.

Татьяна Леухина