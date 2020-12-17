В Казани в мае 2021 года пройдет музыкальный фестиваль

В Казани с 20 по 23 мая пройдет музыкальный фестиваль AWAZ (с татарского — «звук»). Он объединит серию музыкальных шоукейсов, образовательную программу, звуковые перформансы и инсталляции на 12 площадках по всему городу.

Организаторы — промоутеры, которые организовывали фестиваль Moscow Music Week (один из крупнейших в стране шоукейс-фестивалей, в свое время презентовавший такие имена, как Shortparis и «Хаски») и «Боль» (самый большой в России независимый музыкальный фестиваль).

Гости фестиваля смогут послушать музыку самых разных жанров и стилей: от инди до экспериментальной электроники, панка, джаза, традиционной локальной музыки. Уже известны имена некоторых участников фестиваля: Aisha Devi, Los Piranas, Filastine & Nova, Kate NV, «Утро», «Союз», Wulffluw XCIV, Širom, «Аигел», сообщили «Реальному времени» организаторы.

Татьяна Леухина