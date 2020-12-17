Россия оказалась на втором месте среди наиболее перспективных развивающихся рынков по версии Bloomberg

Фото: Олег Тихонов (архив)

В следующем году Россия будет одним из самых перспективных развивающихся рынков в мире. В соответствующем рейтинге от Bloomberg она уступила только Таиланду.

Эксперты агентства считают, что российская валюта сильно недооценена. Также они назвали в числе факторов надежные внешние финансовые активы страны и положительный бюджетный профиль.

По прогнозам агентства, в следующем году ВВП России вырастет на 3%. Доля госдолга РФ, по оценке Bloomberg, является самой низкой из всех 17 стран рейтинга — 14%.

На последней строчке рейтинга стоит Китай. Страны оценивались по 11 факторам, среди которых не только прогноз по ВВП и объем госдолга, но также валютные резервы и инвестиционная позиция.