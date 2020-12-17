В Елабуге на пожаре погиб человек

Сегодня в Елабуге на улице Азина произошел пожар в пятиквартирном доме. 43-летний житель дома скончался от отравления угарным газом, 37-летний доставлен в больницу, оба они находились в одной квартире, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть полиции в 16.38. Сотрудники пожарной части уже ликвидировали возгорание.

На месте происшествия побывали Елабужский городской прокурор Рустем Шарафутдинов и его заместитель Андрей Гимадеев.

По предварительным данным, причиной пожара стало либо неосторожное обращение с огнем (курение), либо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации дровяной печи.