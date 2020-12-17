Россия стартует матчем с Швецией на Кубке Первого канала, чехи играют с финнами: весь календарь турнира
Сегодня в Москве начинается российский этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Сборная России сыграет против сборной Швеции. Стартовое вбрасывание намечено на 19.30 по мск. Финская сборная в эти минуты играет с командой Чехии.
Домашний этап ЕХТ станет дебютным для наставника сборной Валерия Брагина, поскольку на первом финском этапе Россию представляла молодежная сборная под руководством Игоря Ларионова.
В национальную команду были вызваны трое игроков «Ак Барса» — защитники Дмитрий Юдин и Никита Лямкин, а также нападающий Дмитрий Воронков. В основном сборная состоит из игроков СКА — 11 петербургских хоккеистов.
Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря. В шестой раз подряд турнир примет московская арена «Парк легенд».
Справка
Расписание матчей Кубка Первого канала:
17 декабря:
14.30 (мск). Финляндия — Чехия;
19.30. Швеция — Россия.
19 декабря:
11.00. Финляндия — Швеция;
15.30. Россия — Чехия.
20 декабря:
11.00. Чехия — Швеция;
15.30. Россия — Финляндия.
Время приведено московское.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым