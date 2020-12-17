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Россия стартует матчем с Швецией на Кубке Первого канала, чехи играют с финнами: весь календарь турнира

14:25, 17.12.2020
Россия стартует матчем с Швецией на Кубке Первого канала, чехи играют с финнами: весь календарь турнира
Фото: fhr.ru

Сегодня в Москве начинается российский этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Сборная России сыграет против сборной Швеции. Стартовое вбрасывание намечено на 19.30 по мск. Финская сборная в эти минуты играет с командой Чехии.

Домашний этап ЕХТ станет дебютным для наставника сборной Валерия Брагина, поскольку на первом финском этапе Россию представляла молодежная сборная под руководством Игоря Ларионова.

В национальную команду были вызваны трое игроков «Ак Барса» — защитники Дмитрий Юдин и Никита Лямкин, а также нападающий Дмитрий Воронков. В основном сборная состоит из игроков СКА — 11 петербургских хоккеистов.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря. В шестой раз подряд турнир примет московская арена «Парк легенд».

Справка

Расписание матчей Кубка Первого канала:

17 декабря:

14.30 (мск). Финляндия — Чехия;

19.30. Швеция — Россия.

19 декабря:

11.00. Финляндия — Швеция;

15.30. Россия — Чехия.

20 декабря:

11.00. Чехия — Швеция;

15.30. Россия — Финляндия.

Время приведено московское.

СпортХоккей
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