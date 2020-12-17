Морозов — о критике Квартальнова: Матч с «Йокеритом» показал, что «Ак Барс» и без сборников может выиграть

Фото: KHL

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов во время онлайн-конференции с журналистами высказался по поводу критического замечания главного тренера казанского «Ак Барса» в сторону руководства ФХР по поводу того, что у него забрали троих хоккеистов в сборную в дни важного матча с «Йокеритом».

— У нас уникальный сезон, матчи переносятся. Календарь КХЛ согласован с Федерацией хоккея России перед началом сезона, клубы пошли на это и знали, что в эти сроки хоккеисты могут быть вызваны в сборную, но пошли на этот перенос. Евротур — важный этап подготовки к чемпионату мира. Матч показал, что «Ак Барс» и без сборников провёл хорошую игру и победил. Мы не ставим матчи на эти даты обычно, календарь рассчитан, что все матчи проходят до тех дат, когда игроки должны уехать в сборную, — сказал бывший форвард «Ак Барса», а ныне президент КХЛ.

Напомним, Дмитрий Квартальнов остался недоволен, что игроков казанской команды забрали за три дня до начала турнира, а его команде пришлось играть без ряда хоккеистов против финского «Йокерита». Специалист аргументировал свои слова тем, что зарплату хоккеисты получают в клубе, а не в национальной сборной.