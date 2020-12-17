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Путин рассказал о развитии и поддержке внутреннего туризма России

14:09, 17.12.2020
Путин рассказал о развитии и поддержке внутреннего туризма России
Фото: скриншот трансляции

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-конференции отметил, что на программу туров по России с кешбэком реализовано 1,2 млрд из выделенных 15 млрд рублей. Этот вид услуги будут наращивать, неизрасходованные деньги перейдут на следующий год.

«Деньги будут вкладывать в те структуры, которые работают в этой [туристической] сфере», — отметил Путин.

Будет создана структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом, добавил глава государства.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

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