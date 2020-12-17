Путин рассказал о поддержке Донбасса

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Донбассе.



«Урегулирование неизбежно, вопрос лишь в том — когда. Все зависит от действий украинских властей», — заявил Путин.

Он добавил, что Россия поддерживала и будет поддерживать Донбасс в соцвопросах, вопросах инфраструктуры и производства.

«Мы понимаем всю сложность ситуации, которая сложилась в Донбассе», — отметил Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

