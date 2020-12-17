Путин прокомментировал расследования о его семье и родственниках

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Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции прокомментировал расследования о его дочери, бывшем зяте и других близких людях.

«Что касается моих близких — прочитать это невозможно. Я так пролистал, все же про меня описывается. Там написано зять — но в конце все же написано, что бывший зять», — отметил глава государства.



«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.