В Татарстане накрыли подпольное казино — оперативное видео

Фото: 16.мвд.рф

В Татарстане полицейские накрыли незаконный игровой клуб. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Подпольное казино располагалось в здании бывшей гостиницы в Буинске. Полицейские изъяли деньги и оборудование игровой зоны, в числе которых 11 системных блоков, 61 карта клиента игрового клуба, документы, 13 мониторов, 9 картридеров, сотовый телефон, рассказали в МВД по РТ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Сейчас ведется следствие.



Ранее в Казани полицейские накрыли сеть игорных салонов.



Ольга Плешкова