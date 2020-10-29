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В Казани полицейские накрыли сеть игорных салонов

11:42, 29.10.2020
В Казани полицейские накрыли сеть игорных салонов
Фото: pixabay.com

В нескольких районах Казани сотрудники полиции накрыли сеть онлайн-казино. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Силовики выяснили, что подозреваемые оборудовали нежилые помещения на улицах Гагарина и Чуйкова компьютерами, на которых было организовано проведение азартных игр. Полицейские изъяли из незаконного онлайн-казино игровое оборудование (системные блоки, мониторы, игровые консоли), деньги, телефон, черновые записи. Сейчас оба заведения не работают.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к организации незаконной деятельности игорных салонов.

Ранее в Татарстане организатора подпольного казино оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Общество Татарстан
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