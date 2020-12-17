Жириновский предложил альтернативный способ снижения цен на продукты
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил альтернативный способ снижения цен на продукты. По его мнению, это приведет к «наведению порядка».
«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — написал политик в своем Telegram-канале.
Впрочем, против кого необходимо применять арест, Жириновский не уточнил, сообщает RT.
Ранее в России за неделю цены на куриные яйца выросли на 4%. В прокуратуре Татарстана все еще работает специальная горячая линия по вопросам обоснованности цен на продовольственные товары.
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