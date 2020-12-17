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Жириновский предложил альтернативный способ снижения цен на продукты

09:42, 17.12.2020
Жириновский предложил альтернативный способ снижения цен на продукты
Фото: duma.gov.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил альтернативный способ снижения цен на продукты. По его мнению, это приведет к «наведению порядка».

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — написал политик в своем Telegram-канале.

Антон Журавлев

Впрочем, против кого необходимо применять арест, Жириновский не уточнил, сообщает RT.

Ранее в России за неделю цены на куриные яйца выросли на 4%. В прокуратуре Татарстана все еще работает специальная горячая линия по вопросам обоснованности цен на продовольственные товары.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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