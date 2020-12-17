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Сегодня прокуратура Татарстана проверит дома престарелых в Казани

09:26, 17.12.2020
Сегодня прокуратура Татарстана проверит дома престарелых в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана сегодня проведет прокурорские проверки социальных учреждений для престарелых в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Завтра проверки пройдут в Набережных Челнах.

Фото: glavarb.ru

Проверки назначены после трагедии в Башкирии в ночь на 15 декабря, где в частном доме престарелых погибли 11 постояльцев. Подробнее о происшествии читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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