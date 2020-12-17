Сегодня прокуратура Татарстана проверит дома престарелых в Казани
Прокуратура Татарстана сегодня проведет прокурорские проверки социальных учреждений для престарелых в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Завтра проверки пройдут в Набережных Челнах.
Проверки назначены после трагедии в Башкирии в ночь на 15 декабря, где в частном доме престарелых погибли 11 постояльцев. Подробнее о происшествии читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым