Сегодня прокуратура Татарстана проверит дома престарелых в Казани

Прокуратура Татарстана сегодня проведет прокурорские проверки социальных учреждений для престарелых в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Завтра проверки пройдут в Набережных Челнах.

Фото: glavarb.ru

Проверки назначены после трагедии в Башкирии в ночь на 15 декабря, где в частном доме престарелых погибли 11 постояльцев. Подробнее о происшествии читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова