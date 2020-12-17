За трансляцию стримов с демонстрацией насилия предложили ввести уголовную ответственность

За трансляцию стримов с демонстрацией насилия в России предложили ввести уголовную ответственность. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем письме на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Орлов обращает внимание, что в Уголовном кодексе России имеется ряд статей, косвенно касающихся проблемы, однако не предусматривающие ответственность за преступление.

Орлов считает, что треш-стримы оказывают колоссальное негативное влияние на молодежь в интернете.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос введения в ст. 282 УК России новой, третьей части: «Унижение достоинства человека с применением насилия или угрозой его применения, совершенное публично с использованием сети интернет из хулиганских побуждений», с переносом в новую часть наказания, уже предусмотренного ч. 2 данной статьи», — передает RT текст обращения.



Ранее в Подмосковье силовики задержали стримера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее ее смерть.



Ольга Плешкова