Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-5» сбросила на Землю 300- килограммовую капсулу с образцами грунта, собранного на Луне. Она приземлилась на севере страны в районе Сизиванг.

Специалисты исследуют капсулу, после чего доставят её в Пекин. Там техники извлекут контейнер с образцами лунного грунта.

#BREAKING: Chang'e-5 lander capsule has been spotted. Ground crews are on their way to retrieve the approximately 300 kg capsule. pic.twitter.com/f2umP3VhME — CGTN (@CGTNOfficial) December 16, 2020

Как отмечает China Daily, посадка капсулы завершила первую за 40 лет китайскую миссию по доставке образцов грунта с Луны на Землю. Кроме Китая, подобные экспедиции проводили Советский Союз и США.

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Татьяна Леухина