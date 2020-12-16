Новости общества

23:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта

23:19, 16.12.2020

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-5» сбросила на Землю 300- килограммовую капсулу с образцами грунта, собранного на Луне. Она приземлилась на севере страны в районе Сизиванг.

Специалисты исследуют капсулу, после чего доставят её в Пекин. Там техники извлекут контейнер с образцами лунного грунта.

Как отмечает China Daily, посадка капсулы завершила первую за 40 лет китайскую миссию по доставке образцов грунта с Луны на Землю. Кроме Китая, подобные экспедиции проводили Советский Союз и США.

14 декабря министерство обороны России опубликовало видеозапись второго испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-5» с космодрома в Плесецке.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем