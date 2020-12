Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-5» сбросила на Землю 300- килограммовую капсулу с образцами грунта, собранного на Луне. Она приземлилась на севере страны в районе Сизиванг.

Специалисты исследуют капсулу, после чего доставят её в Пекин. Там техники извлекут контейнер с образцами лунного грунта.

#BREAKING: Chang'e-5 lander capsule has been spotted. Ground crews are on their way to retrieve the approximately 300 kg capsule. pic.twitter.com/f2umP3VhME