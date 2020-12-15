Новости технологий

15:27 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Рогозин: Россия начнет пилотируемые запуски к Луне на ракетах «Ангара»

14:06, 15.12.2020
Рогозин: Россия начнет пилотируемые запуски к Луне на ракетах «Ангара»
Фото: "Роскосмос"

Россия начнет пилотируемые запуски к Луне на ракетах «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По словам Рогозина, «Ангара» в ее различных новых версиях (5М, 5В) — основное средство выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальный инструмент для начала исследования дальнего космоса: «Наличие с 2023-го двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали».

Фото: скриншот

По «Енисею» Рогозин сказал, что рано приступать к ее созданию до появления новых технологий, поскольку ракете необходим «принципиально новый маршевый двигатель».

Напомним, Минобороны РФ публиковало видео запуска тяжелой ракеты «Ангара-5».

Маргарита Головатенко
ТехнологииОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем