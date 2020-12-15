Рогозин: Россия начнет пилотируемые запуски к Луне на ракетах «Ангара»

Фото: "Роскосмос"

Россия начнет пилотируемые запуски к Луне на ракетах «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.



По словам Рогозина, «Ангара» в ее различных новых версиях (5М, 5В) — основное средство выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальный инструмент для начала исследования дальнего космоса: «Наличие с 2023-го двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали».

Фото: скриншот

По «Енисею» Рогозин сказал, что рано приступать к ее созданию до появления новых технологий, поскольку ракете необходим «принципиально новый маршевый двигатель».

Напомним, Минобороны РФ публиковало видео запуска тяжелой ракеты «Ангара-5».



Маргарита Головатенко