В Кайбицком районе Татарстана срубили деревья, посаженные ветеранами Афганской войны — видео

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В Кайбицком районе Татарстана срубили деревья возле памятника воинам-интернационалистам. Их посадили жители района — ветераны Афганской войны, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Глава администрации района Альберт Рахматуллин объяснил, что деревья уже сгнили. На них гнездились грачи, которые пачкали памятник. Ветеранам пообещали высадить на месте вырубленных деревьев новые.

Однако прокуратура и МВД усмотрели в вырубке деревьев нарушение закона. Все материалы были направлены в Управление Следственного комитета по РТ для дальнейших разбирательств.

Татьяна Леухина