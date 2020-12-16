Тадеско не будет продлевать контракт со «Спартаком». Об объяснил это «изменившимися условиями»

Фото: ФК «Спартак»

Немецкий наставник «Спартака» Доменико Тедеско сообщил о своем решении не продлевать контракт со «Спартаком». Об этом он заявил после игры 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). Как утверждает специалист, все дело в изменившихся условиях из-за коронавируса и закрытых границах. По его словам, ему сложно быть вдалеке от семьи, а границы закрыты.

— Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом... У нас в Германии полный локдаун, а я хочу быть ближе к семье. Ситуация изменилась. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьей, сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. «Спартак» для меня семья, я верю в наших игроков, — сказал Доменико Тадеско.

Немецкий тренер заявил, что всегда чувствовал любовь и поддержку со стороны владельца «Спартака» и поклонников клуба. Поэтому не хочет подводить команду.

— Уже сообщил решение команде. Сказал это именно сейчас потому что владелец клуба говорил, что хочет продлить со мной контракт, и я с самого начала чувствовал любовь и поддержку в клубе. Мне сказали, что в январе продлят контракт, но я как честный человек хочу дать клубу время, чтобы найти нового тренера. Я всегда честен с командой. Дело не в деньгах, — сказал Тедеско.

Как утверждает немецкий специалист, для него важно быть честным с игроками и владельцем клуба Леонидом Федуном, чтобы тот успел найти нового кандадата к старту следующего сезона. Однако в остатке нынешнего чемпионат Тадеско продолжит работать и уже ждет встречи с командой на январских сборах.

— Сейчас все мы вернемся к семьям, а в январе продолжим готовиться к завершению этого великолепного сезона. Не могу дождаться момента, когда вновь увижу команду. Для меня важно играть с открытыми картами. И чтобы клуб учитывал мою ситуацию при трансферах во время зимнего окна», — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Напомним, действующее соглашение немецкого специалиста с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2021 года. «Спартак» под его руководством с 35 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ.