5 катков, которые нужно очень постараться посетить

Одно из самых приятных зимних развлечений — катание на коньках. В России катки есть практически повсеместно, но в большинстве случаев расположены в парках или на стадионах, а потому выглядят довольно однообразно. «Реальное время» нашло самые необычные катки в мире.

«ГУМ-каток»

Пожалуй, самый известный в России каток расположен прямо в ее центре (по крайней мере, административном) — на Красной площади. Этот каток также известен как «ГУМ-каток», так как относится к находящемуся рядом ГУМу. Каток позволит насладиться ощущением катания в самом сердце страны, при красивой подсветке и под пристальным вниманием — как прохожих, так и телекамер. Тем не менее сам по себе каток — довольно небольшой, он вмещает всего 450 человек.

До 25 декабря и с 11 января до двух часов дня покататься со своими коньками на «ГУМ-катке» можно бесплатно, в новогодние праздники стоимость составит 500—700 рублей за сеанс. Кстати, если вы ищете каток побольше, то среди московских выделяется каток в Парке Горького — он состоит из нескольких площадок, основная — площадью в 16 тысяч кв. м.

Фото: commons.wikimedia.org

Каток Рокфеллер-центра

Один из самых известных в мире катков — во многом благодаря фильмам и сериалам — расположен около Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Катаясь по льду среди небоскребов, можно смотреть на самую известную рождественскую елку США — расположенную тут же, около Рокфеллер-центра, и почувствовать себя героем новогоднего кино.

Правда, удовольствие это не из дешевых даже по меркам Нью-Йорка: стоит 50-минутное катание 25—35 долларов, в зависимости от даты и времени. При этом сам каток очень небольшой — в обычные годы на нем могло находиться одновременно лишь около 150 человек, а сейчас, из-за ситуации с COVID-19, и того меньше.

Фото: commons.wikimedia.org

Венская ледовая мечта

Один из красивейших катков в мире расположен на Ратушной площади столицы Австрии Вены. До наступления католического Рождества тут также традиционно проводятся ярмарки (потому площадь катка небольшая), а после Рождества площадь превращают в каток, на котором особенно приятно кататься, наслаждаясь видом красиво подсвеченного фасада Ратуши.

Площадь катка (на самом деле, это не один, а несколько соединенных между собой катков) составляет около 8,3 тыс. кв. м, а есть еще и верхний уровень. Также тут есть дорожки для игры в айсшток — баварский керлинг. Стоимость катания — около 8 евро, очень недорого по сравнению с главным катком Нью-Йорка и сравнимо со стоимостью «ГУМ-катка» в Москве.

Медеу

Один из самых высокогорных катков в мире расположен в Казахстане, его название — «Медеу». Его построили еще в 1972 году на высоте в 1 691 метр над уровнем моря неподалеку от бывшей столицы — Алматы, примерно в 25 километрах от нее, для проведения соревнований по конькобежному спорту, хоккею и фигурному катанию.

Фото: commons.wikimedia.org

Площадь катка составляет 10,5 тыс. кв. м, а лед тут искусственный, при этом климат — мягкий, что делает катание очень комфортным. Спорткомплекс «Медеу» является памятником истории и культуры Казахстана. Стоимость катания составляет 1 800 тенге — около 315 рублей.

Озеро Жу

А вот один из самых больших катков в мире, наоборот, естественного происхождения. Точнее, называть это катком в традиционном смысле вряд ли уместно, но используется это место именно для катания очень часто, и многие люди едут сюда за этим специально. Речь идет о горном озере Жу на западе Швейцарии, в 50 километрах от Женевы.

Это — самое высоко расположенное озеро Швейцарии (из крупных озер) — оно находится на высоте в 1 000 метров. Замерзает оно всего на пару недель в году, но в эти дни становится магнитом для туристов и местных жителей — сюда приезжает огромное количество людей, чтобы покататься на натуральном катке в окружении гор.

Максим Матвеев