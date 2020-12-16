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Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу WADA и РУСАДА в четверг

15:54, 16.12.2020
Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу WADA и РУСАДА в четверг
Фото: fifa.com

Спортивный арбитражный суд намерен огласить свое решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в четверг, 17 декабря.

Решение будет опубликовано в 18.00 (мск), сообщается на сайте суда.

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры. Итоговое решение суда ожидается к концу года.

Спорт
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