В этом году на выборы в Казгордуму потратили 24,8 млн рублей
В 2020 году бюджет Казани выделил на выборы депутатов городской думы 25 млн рублей. Из них были потрачены 24,8 млн рублей.
Обратно в казну были возвращены 185 тысяч рублей, рассказали на сегодняшнем заседании Казгордумы.
Из этих денег 14,8 млн рублей пошли на оплату труда членов избирательной комиссии.
Централизованные закупки через аукционы сократили расходы на печатную продукцию, на ее изготовление потратили 7,4 млн рублей.
Напомним, что выборы депутатов Казгордумы проходили в День единого голосования — 13 сентября. Правда из-да пандемии коронавируса избирательные участки действовали еще два дня до этого.ОбществоВластьЭкономикаБюджет Татарстан
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