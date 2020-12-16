В этом году на выборы в Казгордуму потратили 24,8 млн рублей

В 2020 году бюджет Казани выделил на выборы депутатов городской думы 25 млн рублей. Из них были потрачены 24,8 млн рублей.

Обратно в казну были возвращены 185 тысяч рублей, рассказали на сегодняшнем заседании Казгордумы.

Из этих денег 14,8 млн рублей пошли на оплату труда членов избирательной комиссии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Централизованные закупки через аукционы сократили расходы на печатную продукцию, на ее изготовление потратили 7,4 млн рублей.

Напомним, что выборы депутатов Казгордумы проходили в День единого голосования — 13 сентября. Правда из-да пандемии коронавируса избирательные участки действовали еще два дня до этого.