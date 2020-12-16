В Национальном музее Татарстана появятся «Лунные качели»

В Национальном музее Татарстана в новогодние праздники будет экспонироваться арт-проект «Лунные качели в гостином дворе». Об этом рассказала первый заместитель генерального директора Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Арт-объект будет установлен во внутреннем дворе. К трехметровым двухместным качелям прикрепят световой короб в форме полумесяца с датчиком движения. Когда на качелях будут раскачиваться, полумесяц будет загораться.

«Лунные качели» будут доступны как детям, так и взрослым. Покататься можно будет со 2 по 10 января с 17.00 до 21.00.



Ранее сообщалось, что Нацмузей собирается обновить сельский музей писателя Максима Горького в Татарстане.



Ольга Плешкова