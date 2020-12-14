Минстрой попросил правительство упростить въезд в РФ для мигрантов

Фото: Олег Тихонов (архив)

Минстрой РФ разработал предложения по упрощению въезда на территорию страны для трудовых мигрантов, которые будут работать на стройках. Поправки уже согласованы с МВД, Минтрудом РФ и Роспотребнадзором.

Пока речь идет только о рабочих для нескольких строительных объектов, заявили в Минстрое.

«При этом въезд на территорию РФ предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Согласно инициативе, мигранты должны за три дня до въезда сдавать тест на коронавирус. Компании, которые их ввозят, должны ставить рабочих на миграционный учет и соответствующим образом оформить с ними трудовые отношения.

По данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов страны есть нехватка мигрантов на стройках.

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказывал, что стоимость жилья в стране в среднем выросла на 8%. В том числе недвижимость подорожала из-за необходимости поднять зарплаты, поскольку гастарбайтеров в отрасли стало меньше.