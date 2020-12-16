В России предложили расширить перечень документов, необходимых для получения лицензии на оружие

Фото: Максим Платонов

В России предложили включить в список документов для получения лицензии на оружие согласие родственников. С таким предложением выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Общественник направил соответствующее письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева. В письме он отмечает, что сейчас для получения лицензии гражданину необходимо пройти обучение, получить два медицинских заключения и подать заявление. После этого он может приобрести оружие и хранить его у себя дома.

Фото: Максим Платонов

При этом, проживать с ним могут жена, дети и другие родственники, которые могут считать оружие в доме повышенным риском.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части включения письменного согласия супругов и (или) других совершеннолетних родственников, совместно проживающих на одной жилой площади с гражданином, претендующим на лицензию на приобретение оружия, в перечень документов, необходимых для получения данной лицензии», — передает текст обращения RT.

Ранее сообщалось, что Росгвардия будет напоминать об окончании срока лицензий на оружие.



Ольга Плешкова