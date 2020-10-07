Росгвардия будет напоминать об окончании срока лицензий на оружие
Росгвардия запустила сервис оповещения людей об окончании срока лицензий и разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что граждане, у которых истекает срок действия лицензий, выданных в подразделениях ЛРР Росгвардии, будут получать голосовые и СМС-уведомления.
Напоминания будут приходить владельцам оружия и юридическим лицам с особыми уставными задачами (ЧОО), у которых имеется оружие. Программа будет напоминать, если до окончания срока действия документа останется менее трех месяцев.
Те, кто не продлит лицензию вовремя, могут быть привлечены к административной ответственности с конфискацией оружия и патронов.
Ранее в Татарстане при досмотре BMW инспекторы обнаружили оружие.
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