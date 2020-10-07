Росгвардия будет напоминать об окончании срока лицензий на оружие

Росгвардия запустила сервис оповещения людей об окончании срока лицензий и разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что граждане, у которых истекает срок действия лицензий, выданных в подразделениях ЛРР Росгвардии, будут получать голосовые и СМС-уведомления.

Напоминания будут приходить владельцам оружия и юридическим лицам с особыми уставными задачами (ЧОО), у которых имеется оружие. Программа будет напоминать, если до окончания срока действия документа останется менее трех месяцев.

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Те, кто не продлит лицензию вовремя, могут быть привлечены к административной ответственности с конфискацией оружия и патронов.



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