Минпромторг России внес изменения в специнвестконтракты «КАМАЗа»
Минпромторг России внес изменения в специальные инвестиционные контракты (СПИКи) «Камаза» и «Даймлер Камаз Рус». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Дополнительное соглашение с татарстанскими предприятиями предполагает включение новых привлеченных лиц со стороны инвестора и расширение номенклатуры выпускаемой продукции с сохранением прежнего уровня локализации производства.
Так, в него включились ПАО «НЕФАЗ» и Туймазинский завод автобетоновозов. Теперь номенклатура выпускаемой «КАМАЗом» продукции дополнится продукцией этих заводов, а также электробусами, двигателями Р6, грузовиками Mercedes-Benzполной массой 18-56 тонн и каркасами кабин для грузовиков КАМАЗ поколения К5 и грузовиков Mercedes-Benz.
Общий объем инвестиций составит 38,7 млрд рублей за весь срок действия контракта.
Сегодня ПАО «КАМАЗ» представило бизнес-план на будущий год. Челнинское предприятие планирует продать 37 тыс. грузовиков, из которых на российский рынок поступит 32 тыс. машин. Остальные пойдут на экспорт.
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